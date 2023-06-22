22 Июня 2023
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Фото: пресс-служба ЗакСО Иркутской области

Депутаты регионального парламента одобрили учреждение знака отличия «Почетный наставник Иркутской области» с ежемесячной доплатой к пенсии

В Приангарье по предложению депутатов ЗакСобрания учрежден знак отличия «Почетный наставник Иркутской области».

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального парламента, на июньской сессии депутатами были приняты соответствующие изменения в ряд региональных законов. Идея законодательной инициативы принадлежит спикеру областного парламента Александру Ведерникову, ее соавторами выступили депутаты ЗС Виктор Побойкин, Артем Лобков, Наталья Дикусарова, Кузьма Алдаров и Виталий Перетолчин.

«Президент России Владимир Путин объявил 2023 год Годом педагога и наставника. Мы вносим свой вклад в почет и уважение наших педагогов и наставников. Это награда государственная, межведомственная. Долгое время наставничество было общественной нагрузкой: люди работали по зову сердца, от всей души. Теперь важно поощрить их государственной наградой. Ее будут присуждать за особые отличия самым достойным землякам», – отметил Александр Ведерников.

александр ведерников, ЗакСО Иркутской области(2023)|Фото: пресс-служба ЗакСО Иркутской области

Как подчеркнул спикер, гражданин, удостоенный награды, будет получать единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей, а также пенсионерам, удостоенным данного знака отличия, законом предусмотрена ежемесячная доплата к пенсии в размере 10 тысяч рублей.

ЗакСО Иркутской области, александр ведерников(2023)|Фото: пресс-служба ЗакСО Иркутской области

Знаком отличия «Почетный наставник Иркутской области» будут награждать ежегодно не более трех жителей Иркутской области за заслуги в содействии специалистам​ в успешном овладении профессиональными знаниями, навыками и умениями, в приобретении опыта работы по специальности, за постоянную и эффективную помощь в совершенствовании форм и методов работы, а также за воспитание, повышение общественной активности и формирование гражданской позиции.​ При этом под специалистами предлагается понимать работников организаций в разных сферах деятельности, органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, государственных и муниципальных служащих.

Теги: знак отличия, почетный наставник, александр ведерников, заксо иркутской области


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