Депутаты регионального парламента одобрили учреждение знака отличия «Почетный наставник Иркутской области» с ежемесячной доплатой к пенсии

В Приангарье по предложению депутатов ЗакСобрания учрежден знак отличия «Почетный наставник Иркутской области».

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального парламента, на июньской сессии депутатами были приняты соответствующие изменения в ряд региональных законов. Идея законодательной инициативы принадлежит спикеру областного парламента Александру Ведерникову, ее соавторами выступили депутаты ЗС Виктор Побойкин, Артем Лобков, Наталья Дикусарова, Кузьма Алдаров и Виталий Перетолчин.

«Президент России Владимир Путин объявил 2023 год Годом педагога и наставника. Мы вносим свой вклад в почет и уважение наших педагогов и наставников. Это награда государственная, межведомственная. Долгое время наставничество было общественной нагрузкой: люди работали по зову сердца, от всей души. Теперь важно поощрить их государственной наградой. Ее будут присуждать за особые отличия самым достойным землякам», – отметил Александр Ведерников.

Как подчеркнул спикер, гражданин, удостоенный награды, будет получать единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей, а также пенсионерам, удостоенным данного знака отличия, законом предусмотрена ежемесячная доплата к пенсии в размере 10 тысяч рублей.

Знаком отличия «Почетный наставник Иркутской области» будут награждать ежегодно не более трех жителей Иркутской области за заслуги в содействии специалистам​ в успешном овладении профессиональными знаниями, навыками и умениями, в приобретении опыта работы по специальности, за постоянную и эффективную помощь в совершенствовании форм и методов работы, а также за воспитание, повышение общественной активности и формирование гражданской позиции.​ При этом под специалистами предлагается понимать работников организаций в разных сферах деятельности, органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, государственных и муниципальных служащих.