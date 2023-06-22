В Новосибирской области треть девятиклассников сдали математику на двойку

Удручающие результаты ОГЭ по математике получены в Новосибирской области. По данным Минобразования региона, почти 35% девятиклассников сдали математику на двойку. Еще столько же - на тройку.

Читайте также: В Прикамье 88 учеников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Оценку "хорошо" получили 23%, а "отлично" - только 8% школьников. Средний балл составил всего 3,04. Результаты ухудшаются третий год подряд, причем значительно. Так, в 2021 году двоечников было 22%, а в прошлом - 27%. Четверки и пятерки получили 45% и 37% соответственно. В нынешнем году только 31%.

С чем связано такое ухудшение, не сообщается. Однако в 2020 году Новосибирская область стала одним из регионов, в котором в качестве эксперимента стала внедряться "цифровая образовательная среда".

Специалист в области искусственного интеллекта, член Совета по правам человека при президенте РФ, президент компании "Крибрум" Игорь Ашманов напоминает, что математике учат на бумаге.