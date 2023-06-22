Мэрия уральского города заплатила школьнику 100 тысяч после нападения на него собаки

Администрация уральского города Карпинск выплатила компенсацию морального вреда школьнику, пострадавшему от нападения безнадзорной собаки.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в сентябре прошлого года: 10-летний мальчик возвращался домой подошел и черемухе, чтобы сорвать несколько листьев для школьного гербария. В этот момент его укусила собака. От нападения пса ребенок испытал сильный испуг и боль, ему был поставлен диагноз "укушенная рана лучезапястной области слева".

Прокуроры провели проверку и выяснили, что в нарушение требований закона на момент инцидента контракт на отлов безнадзорных собак администрацией Карпинска не был заключен. В суд был подан иск в интересах несовершеннолетнего о взыскании с мэрии компенсации морального вреда в 150 тысяч рублей.

В дальнейшем между законным представителем подростка и администрацией было заключено мировое соглашение, которое утверждено Карпинским городским судом. По его условиям, стороны сошлись на компенсации в 100 тысяч рублей. Как отметили в прокуратуре, определение суда уже вступило в силу, а деньги выплачены.