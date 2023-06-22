"Крыша дома тряслась": у берегов Крыма произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,6 балла произошло у берегов Крыма минувшей ночью. По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился на глубине около 10 км под поверхностью Черного моря, в 59 км южнее Севастополя.

Очевидцы из Севастополя пишут: "Толчок был, крыша дома сотряслась, пошатнуло", "Довольно чувствительно, сопровождалось гулом". Также толчки ощущались в цетнральной части ЮБК: Форосе, Алуште. Люди сообщают о качавшихся люстрах, падавших предметах.