В Челябинской области ограничат движение на участке трассы М-5 из-за проведения буровзрывных работ

В Челябинской области 22 июня ограничат движение на участке трассы М-5 из-за проведения буровзрывных работ, сообщили Накануне.RU в региональном УГИБДД.

Грузовому транспорту на время проведения работ проезд будет запрещен. Временное ограничение вводится с 10 до 13 часов 22 июня на участке 1565 км – 1576 км на территории Ашинского района.

Буровзрывные работы будут проводиться в рамках реконструкции федеральной дороги. На время проведения работа проезд большегрузам будет запрещен. Легковые автомобили и маршрутные транспортные средства смогут проехать по региональным дорогам через Сим – Миньяр – Ашу.