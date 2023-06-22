Свердловский Роспотребнадзор: информация о смерти ребенка от тархуна – это старый фейк

Свердловский Роспотребнадзор назвал старым фейком информацию о смертельном отравлении ребенка тархуном.

Ранее в школьных родительских чатах Краснотурьинска стала распространяться новость об отравлении ребенка тархуном. В результате школьник якобы скончался.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, данная информация не соответствует действительности. Как пояснили в ведомстве, это фейк 2019 года и о нем уже не раз писал Telegram-канал "Война с фейками".

"Не пересылайте информацию из неизвестных источников, не способствуйте распространению вбросов", - призвали уральцев в Роспотребнадзоре.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в России оштрафовали мессенджер Viber за фейки про специальную военную операцию.