На пропавшем батискафе "Титан" в ближайшие часы закончатся запасы кислорода

Батискаф "Титан", пропавший в Атлантическом океане, в ближайшие часы должен исчерпать запасы воздуха для дыхания.

Изначально сообщалось, что кислорода на борту хватит на 96 часов. Четверо суток с момента погружения истекают в четверг утром по времени восточного побережья США (примерно в 13.30 мск).

Как пишет РИА Новости, некоторые специалисты допускают, что резервы при определенных навыках можно растянуть на более продолжительный срок.

Поисково-спасательная операция продолжается на глубинах, превышающих четыре километра, сообщили в Береговой охране США. Океанолог Сергей Мухаметов отмечал, что спасательную операцию очень затрудняет глубина, на которой может находиться батискаф. Еще ни разу на такой отметке не проводили спасательных работ. По его мнению, очень сложно будет спасти экипаж батискафа - только если аппарат сможет подняться ближе к поверхности воды у людей будут шансы на спасение.

Напомним, американская компания OceanGate Expedition, организующая коммерческие погружения к обломкам "Титаника", подтвердила, что в Атлантическом океане пропал ее батискаф вместе с экипажем. Субмарина стартовала 19 июня около четырех утра, но вскоре после этого пропала с радаров. На борту пропавшего батискафа находится британский бизнесмен Хэмиш Хардинг.

Как сообщалось, канадский самолет зафиксировал подводные шумы в районе поиска пропавшего в Атлантике батискафа "Титан", однако поиски источника не дали результатов.