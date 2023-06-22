NYT: Кладбища на Украине растут ужасающе быстро

На Украине дошло до того, что погибших только что боевиков хоронят в тех же могилах, где совсем недавно были похоронены их предшественники. Так происходит, например, во Львове, пишет The New York Times.

За самые незначительные продвижения украинский режим платит огромным числом потерь в живой силе и технике.

"Масштабы потерь отчетливо ощущаются теперь среди населения городов, подобных Львову. Рост числа погибших ясно виден по увеличивающемуся количеству воинских захоронений на кладбищах по всей стране... Похороны погибших военных во Львове стали привычной мрачной картиной... Иногда их даже хоронят группами одновременно. Это считается эффективным в условиях, когда тела продолжают прибывать и прибывать", - пишет автор.

Он отмечает, что на кладбище во Львове городские власти приступили к эксгумации тел из безымянных могил солдат, захороненных еще во времена Первой мировой войны. На их месте захоронят новых. И потоку погибших нет конца.