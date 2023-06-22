В России почти втрое сократилась сумма дивидендов, подлежащих выплате иностранным организациям

По итогам 2022 г. сумма дивидендов, подлежащих выплате иностранным организациям, составила 1,1 трлн руб. Это почти втрое меньше, чем было выплачено по итогам предыдущего г. (2,9 трлн руб.).

В статистике ФНС конкретизированы только те страны, на чьих резидентов приходятся крупнейшие выплаты, пишет РБК. Среди них значительнее всего за год сократились дивиденды в пользу компаний Кипра (в три раза – с 618 до 210 млрд руб.). Наибольший объем дивидендов от российских компаний приходится на инвесторов из США – 416 млрд руб. против 607 млрд руб. в 2021 г. Для резидентов Нидерландов, Великобритании, Германии, Швейцарии объем дивидендов снизился примерно в два раза.

В статистике ФНС учтены выплаты по состоянию на 1 января каждого года, то есть суммы посчитаны по факту перечисления их на эту дату, а не по принятому решению акционеров российских компаний о выплатах.