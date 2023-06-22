В Екатеринбурге в программу КРТ собираются включить еще 77 домов

В программу "Комплексное развитие территорий" (КРТ) в Екатеринбурге планируют включить еще 77 домов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как пояснил замначальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Андрей Чернышов, в планах муниципалитета на ближайшие два года включить в программу восемь площадок. Три из них уже вышли на этап обсуждения с жителями, еще для пяти готовится проект решения. Всего в 2023-2024 годах в КРТ могут попасть еще 77 домов, в том числе 11 аварийных.

Как уточнили в мэрии, при подборе площадок для КРТ главным условием включения территории в программу является наличие на ней аварийных, ветхих или так называемых "критериальных" домов. Это те, у которых физический износ основных конструкций здания составляет больше 50%; дома, построенные по типовым проектам, а также имеющие ограниченно работоспособное техническое состояние.

Напомним, ранее в Екатеринбурге определились с еще одной площадкой, которую отдадут под КРТ.