Сальдо заявил об экокатастрофе в нижнем течении Днепра после разрушения Каховской ГЭС

Нижнее течение Днепра после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) оказалось в состоянии экологической катастрофы, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Он пояснил, что птицы хватают задохнувшуюся из-за обмеления рыбу и несут ее дальше.

Сальдо добавил, что токсичные вещества выбрасывается из Днепра в Черное море и двигаются в сторону Одессы, Румынии и Болгарии.

"Там тоже возможны экологические серьезные неприятности, связанные с заражением воды", - цитирует Сальдо РИА Новости.

Напомним, в ночь на 6 июня в результате подрыва была частично разрушена плотина Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) на Днепре. Днепровские воды вышли из берегов, затопив прибрежные населенные пункты, расположенные ниже по течению. В зоне подтопления оказались более 20 тыс. жилых домов на территории 20 населенных пунктов, а также Нижнеднепровский национальный природный парк, пять кладбищ, один скотомогильник и 60 социально значимых объектов.

Как сообщалось, на месте Каховского водохранилища, которое еще называли "морем", образовалась пустыня. Общий текущий ущерб от наводнения для людей, жилья, инфраструктуры и соцобъектов оценивается в 40 млрд рублей, в такую же сумму и даже выше может обойтись восстановление ГЭС и еще столько же понадобится на новые ирригационные системы.