В Магнитогорском техническом университете выбрали ректора

Ректором Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова выбрали Дмитрия Терентьева. Такое решение было принято на конференции работников и обучающихся, сообщили Накануне.RU в пресс-службе вуза.

На пост ректора были выдвинуты кандидатуры: исполняющий обязанности ректора, доктор технических наук, доцент Дмитрий Терентьев, директор института горного дела и транспорта, доктор технических наук, профессор Иван Пыталев и директор института металлургии, машиностроения и материалообработки, доктор технических наук, доцент Александр Савинов.

Большинство голосов получил Терентьев. Теперь его кандидатуру должно утвердить Министерство науки и высшего образования РФ.