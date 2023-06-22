Мединский посетил "Ельцин-центр" на фоне дискуссии о признании учреждения иноагентом

Помощник президента России Владимир Мединский посетил музей "Ельцин-центра" в Екатеринбурге.

Мединский побывал на площадке накануне вечером. Он ненадолго заехал туда после рабочей встречи.

В самом центре Накануне.RU сообщили, что какой-то специальной экскурсии для чиновника не проводили.

Ранее сообщалось, что построенный на бюджетные деньги "Ельцин-центр" могут признать иностранным агентом. Однако позже Минюст заявил, что не может проверять центр на иноагентство.

Добавим, сегодня Владимир Мединский принимает участие в торжественном открытии стелы "Город трудовой доблести" в уральской столице.