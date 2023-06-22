ВСУ нанесли удар по мосту, соединяющему Крым и Херсонскую область

ВСУ минувшей ночью нанесли удар по Чонгарскому мосту, соединяющему Херсонскую область и Крым. По данным властей, жертв и пострадавших нет, но проезд по мосту пока ограничен.

"На данный момент взрывотехники проводят экспертизу для оценки типа боеприпаса. Профильные службы приступили к обследованию дорожного полотна. О возможности движения будет сообщено в течение часа", - рассказал глава республики Сергей Аксенов.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что сообщение между регионами не прекратилось, движение организовано по резервному маршруту.

Ряд СМИ сообщает, что удар по мосту был нанесен британско-французской крылатой ракетой большой дальности Storm Shadow. Официального подтверждения этой версии нет.