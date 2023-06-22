22 Июня 2023
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Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Александр Моор принял участие в акции памяти в День памяти и скорби

Губернатор Тюменской области Александр Моор присоединился к акции памяти в День памяти и скорби, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства региона.

82 года назад 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война.

Глава региона напомнил, что наши деды и прадеды встали на защиту своей Родины и "не дали нацистам ее уничтожить, залить кровью во имя безумной идеи, которая культивировала ненависть к человеку".

По словам губернатора, защищать Родину с нынешней Тюменской области ушли 250 тыс. человек. Не вернулся практически каждый второй. Моор также напомнил, что здесь, в тылу, победу ковали женщины, дети, старики. И они выстояли. При этом губернатор отметил, что не все хорошо усвоили урок предков и сейчас Россия вновь борется с нацизмом.

День памяти и скорби(2023)|Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

"Воины-сибиряки в зоне проведения специальной военной операции отстаивают наше право на независимость. Уверен, мы справимся и сегодня. Выстоим. Победа будет за нами! Великая Отечественная война стала суровым испытанием на прочность, силу духа, мужество и героизм для всего народа, который нерушимой стеной встал на пути врага. В этот день мы склоняем головы в память о тех, кто отдал свою жизнь, защищая Родину. С особым чувством и настроением мы встречаем эту историческую дату. Вновь наша страна борется за свободу и независимость, за мир и благополучие. А все мы — граждане России — верим в наших доблестных защитников, помогаем им, гордимся их отвагой и стойкостью", — отметил глава региона.

Теги: Александр Моор, День памяти и скорби, Великая Отечественная война


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