FT: Страны Глобального Юга обсудят ситуацию на Украине

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и заместитель госсекретаря Америки по политическим делам Виктория Нуланд встретятся с представителями стран Глобального Юга, которые не осудили российскую военную операцию.

Разговор состоится по настоянию Украины, и пройдет 24-25 июня в Копенгагене, приводит "Ъ" данные издания Financial times. Приглашения на встречу получили представители Бразилии, Индии, Китая, Турции, ЮАР и ряда других государств. На ней Украина при помощи представителей США и Евросоюза попытаются получить поддержку от этих стран. По информации FT, на встрече в неформальной обстановке обсудят принципы, которые могли бы лечь в основу мирного урегулирования конфликта России и Украины.

Напомним, в начале мая 2023 г. стало известно, что Китай, который обычно проводит сдержанную политику в контексте военной спецоперации на Украине, будто бы изменил свою позицию. По крайней мере, у многих сложилось такое впечатление, будто нейтралитет сменился на осуждение. Генассамблея ООН приняла резолюцию "Сотрудничество между ООН и Советом Европы", и на первый взгляд в ней нет ничего особенного, однако в одном из пунктов ситуация на Украине названа "агрессией". Мнения экспертов разделились – одни говорили, что Китай всегда был для России попутчиком, а не союзником, как его пытаются представить в российских СМИ, другие указывали на правки, внесенные в резолюцию, дескать, именно их и пропустил Китай, но в целом он голосовал за "сотрудничество между ООН и Советом Европы", а не за признание "агрессии".