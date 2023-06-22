В Екатеринбурге горел строительный рынок на Амундсена

В четверг в Екатеринбурге произошел пожар на строительном рынке.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня рано утром поступил сигнал о возгорании на улице Амундсена в уральской столице. На площади в 300 квадратных метров горели торговые павильоны и материалы на территории строительного рынка.

В начале восьмого утра огонь удалось потушить. В ликвидации последствий пожара задействованы четыре единицы спецтехники и 13 человек личного состава.

Как уточнили в МЧС, пострадавших нет. Причину случившегося уже устанавливают пожарные дознаватели.