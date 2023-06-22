22 Июня 2023
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Фото: пресс-служба главы администрации Сургутского района

В России первые льготные кредиты на жилье в Арктике выдадут в 2023 году

В России средства для старта "Арктической ипотеки" — льготной программы под 2% годовых для регионов на севере — планируют выделить до конца 2023 года.

Как сообщил депутат Госдумы Александр Спиридонов по итогам встречи с главой Минвостокразвития Алексеем Чекунковым, соответствующие поправки в бюджет планируется внести на этот год и на 2024-й. Первые ипотечные займы по новой программе граждане получат уже в нынешнем году.

Такие же сроки назвал глава одного из арктических регионов — губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Как говорят застройщики, темпы жилищного строительства в Арктике в три раза ниже, чем в целом по стране.

Профильные ведомства уже ведут работу над распространением на территории всей Арктики льготной ипотеки. Вице-премьер Юрий Трутнев ранее дал такое поручение Минфину, Минстрою и Минвостокразвития. Теперь в правительстве РФ намерены распространить на всю Арктическую зону действующую на Дальнем Востоке программу, по которой кредиты выдаются под 2% годовых.

Это станет новацией для покупки жилья в Мурманской области, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, Карелии, Коми, Красноярском крае и Архангельской области. В зону Арктики также входят Республика Саха (Якутия) и Чукотка — там «Дальневосточная ипотека» уже действует, сообщают "Известия".

Теги: жилье, Арктика, недвижимость


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