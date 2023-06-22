В России запретят отключать воду более чем на 14 дней

22 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Общество В России
Фото: Накануне.RU

В России запретят отключать воду более чем на 14 дней

Российские власти на законодательном уровне ограничат отключение горячей воды.

Речь идет о максимальном сроке в 14 дней во время ежегодных профилактических ремонтах. Такие поправки в СанПиН готовит Роспотребнадзор. Нарушение этих сроков может обернуться приостановкой деятельности компании на 90 дней.

В настоящее время данный временной период никак не регламентирован, а регионы сами решают, насколько они отключат россиянам воду. Как считают эксперты, в крупных субъектах стараются придерживаться срока в две недели.

Собеседник "Известий" заявил, что снабжающим компаниям невыгодно затягивать ремонтные работы. Поэтому на профилактику отводят столько времени, сколько реально нужно для подготовки к зимнему сезону.

Как сообщила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, она поддерживает возвращение такого ограничения в санитарные требования.

Ранее вице-спикер Госдумы России от ЛДПР Борис Чернышов заявил, что срок отключения горячей воды в летний период необходимо уменьшить до трех дней

Теги: вода, СанПиН, Роспотребнадзор


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 08.06.2023 05:01 Мск Депутаты предложили уменьшить срок отключения горячей воды

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети