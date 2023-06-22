В России запретят отключать воду более чем на 14 дней

Российские власти на законодательном уровне ограничат отключение горячей воды.

Речь идет о максимальном сроке в 14 дней во время ежегодных профилактических ремонтах. Такие поправки в СанПиН готовит Роспотребнадзор. Нарушение этих сроков может обернуться приостановкой деятельности компании на 90 дней.

В настоящее время данный временной период никак не регламентирован, а регионы сами решают, насколько они отключат россиянам воду. Как считают эксперты, в крупных субъектах стараются придерживаться срока в две недели.

Собеседник "Известий" заявил, что снабжающим компаниям невыгодно затягивать ремонтные работы. Поэтому на профилактику отводят столько времени, сколько реально нужно для подготовки к зимнему сезону.

Как сообщила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, она поддерживает возвращение такого ограничения в санитарные требования.

Ранее вице-спикер Госдумы России от ЛДПР Борис Чернышов заявил, что срок отключения горячей воды в летний период необходимо уменьшить до трех дней