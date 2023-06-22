22 Июня 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В России могут повысить страховое покрытие по долгосрочным вкладам

В России предлагают повысить страховое покрытие по долгосрочным вкладам, открываемым от трех лет.

Речь идет о сумме до 10 млн руб., вместо нынешних 1,4 млн. также депозиты могут освободить от подоходных налогов.

В настоящее время долгосрочные вклады не слишком популярны. Среди основных причин возможность резкого изменения ставок, отставание от реальной инфляции, и низкий потолок суммы депозита, защищенной системой страхования, который пока составляет 1,4 млн руб.

Как говорят эксперты, отмена налога на "длинные" вклады существенно не изменит ситуацию. А повышение порога по страховому покрытию до 10 млн руб. может подтолкнуть россиян размещать суммы на вкладах от трех лет. Кроме того, столь значительное повышение страхуемой суммы будет интересно бизнесу, в частности, МСП.

"Длинные" деньги нужны экономике и банкам: увеличение сроков размещения средств в кредитных учреждениях помогут сделать структуру их пассивов более стабильной. Эти средства смогут использоваться для долгосрочного кредитования, в том числе финансирования инвестиционных проектов, сообщают "Известия".

Теги: вклады, банки


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