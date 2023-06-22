Россияне с подорожавшей пиццы перешли на шаурму

В России сервисы доставки еды и продуктовые магазины говорят о росте спроса на шаурму ("шаверма").

Об этом заявили представители "Яндекс.Еда", Ozon fresh, "Азбука вкуса", "Перекресток", "Донер42" ("Додо пицца"), а также аналитической фирмы "Платформа ОФД".

У некоторых продажи шаурмы увеличились на 100–200%. Так, руководитель проекта open kitchen сети "Перекресток" Алексей Кузнецов заявил, что за пять месяцев текущего года было продано 590 тыс. штук шаурмы, что в 2,5 раза больше, чем было реализовано в аналогичный период в 2022 года.

По словам экспертов, рост продаж шаурмы связан, в том числе с удорожанием другого фастфуда – суши и пиццы, сообщают "Ведомости".

Напомним, в Братске более 100 человек отравились шаурмой.