Генпрокуратура России утвердила обвинение Фургалу по "экономическому" делу

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, по которому проходит бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

Оно связано с хищением средств завода "Амурсталь" (ООО "Торэкс-Хабаровск"). Следователи пришли к выводу, что предполагаемые участники ОПС под руководством Фургала и юриста группы "Торэкс" Николая Шухова с декабря 2018 года по июль 2020 года похитили более 2 млрд руб., принадлежащих АО "Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства". Также следствием установлено, что подсудимые похитили $8,7 млн иностранной компании "Глобал меткорп лимитед".

Кроме того, по данным следствия, обвиняемые пытались похитить имущество ООО "Торэкс-Хабаровск" на сумму более 1,2 млрд руб. Но им это не удалось, поскольку к тому моменту уже были задержаны.

Согласно процедуре, после утверждения обвинительного заключения надзорным ведомством материалы дела передаются в суд. Как ожидается, перед началом процесса суду предстоит определить территориальную подсудность. Защита обвиняемых будет настаивать на рассмотрении уголовного дела в Хабаровске, сообщают "Ведомости".

Напомним, 10 февраля Люберецкий суд Подмосковья приговорил к срокам от 9,5 до 21 года лишения свободы фигурантов дела экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.