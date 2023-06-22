Генпрокуратура России утвердила обвинение Фургалу по "экономическому" делу

22 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Политика В России
Фото: Дмитрий Моргулис/ТАСС

Генпрокуратура России утвердила обвинение Фургалу по "экономическому" делу

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, по которому проходит бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

Оно связано с хищением средств завода "Амурсталь" (ООО "Торэкс-Хабаровск"). Следователи пришли к выводу, что предполагаемые участники ОПС под руководством Фургала и юриста группы "Торэкс" Николая Шухова с декабря 2018 года по июль 2020 года похитили более 2 млрд руб., принадлежащих АО "Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства". Также следствием установлено, что подсудимые похитили $8,7 млн иностранной компании "Глобал меткорп лимитед".

Кроме того, по данным следствия, обвиняемые пытались похитить имущество ООО "Торэкс-Хабаровск" на сумму более 1,2 млрд руб. Но им это не удалось, поскольку к тому моменту уже были задержаны.

Согласно процедуре, после утверждения обвинительного заключения надзорным ведомством материалы дела передаются в суд. Как ожидается, перед началом процесса суду предстоит определить территориальную подсудность. Защита обвиняемых будет настаивать на рассмотрении уголовного дела в Хабаровске, сообщают "Ведомости".

Напомним, 10 февраля Люберецкий суд Подмосковья приговорил к срокам от 9,5 до 21 года лишения свободы фигурантов дела экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Теги: Фургал, Генпрокуратура, губернатор, Хабаровский край


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 17.02.2023 01:00 Мск СКР требует ограничить Фургала в сроках ознакомления по второму делу
Ранее 10.02.2023 13:10 Мск Фигуранты дела Фургала получили до 21 года колонии

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети