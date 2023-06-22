22 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

АКРА составила список регионов, адаптировавших экономику к новой реальности

Названы российские регионы, которые наиболее успешно адаптировали свою экономику к новой реальности.

Список составило национальное рейтинговое агентство АКРА. За основу были взяты данные энергопотребления в промышленности за первый квартал текущего года. Согласно исследованию, в пятерку лидеров попали Москва, Смоленская, Тульская и Костромская области, а также республика Татарстан.

Отмечается, что регионы с наиболее высокой скоростью адаптации к новым условиям ускорили рост энергопотребления (Москва, Смоленская, Тульская области), с умеренно высокой скоростью адаптации перешли в стадию роста после спада в 2022 году (Курская, Кировская области).

По данным агентства, самое значительное снижение энергопотребления – в среднем на 9% - продемонстрировали регионы с высокой степенью внешней зависимости и с концентрацией экономики на обрабатывающей промышленности - Ненецкий автономный округ, Кемеровская область, сообщает РИА "Новости".

Ранее на ПМЭФ сообщили о "20-30 регионах России, которым нужна адресная помощь.

Теги: АКРА, экономика,


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Ранее 15.06.2023 12:22 Мск На ПМЭФ сообщили о "20-30 регионах России, которым нужна адресная помощь"

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