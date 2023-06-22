Матвиенко: Происходит фашизация политических элит Запада

Западные страны, развязав конфликт вокруг Украины и потакая антироссийским заявлениям Киева, сам не смог остаться незапятнанным.

Как заявила в своем блоге спикер Совфеда России Валентина Матвиенко, в настоящее время идет фашизация политических элит Запада. "На протяжении многих десятилетий наша страна жила в убеждении, что после тех страданий и бедствий, которые принесла человечеству та ужасная война, что-либо подобное исключено в принципе".

"Нацизм не просто поднял голову. Он пришёл к власти в 2014 году на Украине в результате государственного переворота… И призывы убивать русских, убивать как можно больше звучат сейчас не только со стороны украинских боевиков, бандеровцев, но и официальных представителей теперь уже откровенно террористического киевского режима", - заявила парламентарий.

По мнению Матвиенко, по ряду позиций современный Запад оставил позади даже нацистов прошлого, превзошел их в настойчивом, последовательном разрушении базовых гуманистических ценностей. В стремлении направить достижения науки, технологий в русло "расчеловечивания" людей, превращении их в полностью манипулируемые существа, добавила она.

"Нельзя сказать, что наша страна была в полной мере готова к новым реалиям. Приходится признать, что многие долгое время находились в плену.

Указывается, что сейчас лицемерие Запада, "зашитая" в его ментальный код русофобия видны так отчётливо как никогда прежде.