Кабмин РФ прокомментировал сообщения о запрете iPhone

В правительстве России после сообщений о запрете iPhone сообщили, что аппарат кабмина совершенствует безопасность при работе со служебной информацией, это затрагивает и средства связи.

"В Аппарате правительства планомерно совершенствуется безопасность в работе со служебной информацией. В том числе, это касается использования сотрудниками Аппарата всех средств связи", - сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российского правительства.

Ранее Telegram-канал Brief сообщил, что с 19 июня сотрудники аппарата кабмина под роспись знакомятся с документом, в котором говорится о запрете пользоваться смартфонами iPhone в здании и при работе.

На Петербургском международном экономическом форуме стало очевидно, что российские бизнесмены и чиновники плевать хотели на предупреждения ФСБ о том, что с помощью iPhone за ними могут шпионить иностранные спецслцужбы.