22 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

Порошенко прокомментировал использование украинский войск при контрнаступлении

Экс-глава Украины Петр Порошенко оценил объем использованных в ходе контрнаступления сил армии, сообщает Sky News.

По словам бывшего президента, Киев не задействовал основную часть групп военнослужащих. Сегодня украинские войска используют 30% своей живой силы.

Как признал Порошенко, Вооруженные силы России показывают свою хорошую подготовку, подчеркнув, что российская армия получила "уникальный боевой опыт" за 15 месяцев спецоперации.

Ранее заместитель главы Министерства обороны Украины Анна Маляр заявила, что войска России в ходе контрнаступления украинской армии "просто так не сдадут занятые позиции", поэтому продолжаются ожесточенные бои.

Теги: Порошенко, Украина, спецоперация


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.06.2023 00:02 Мск На Украине признали проблемы с контрнаступлением
Ранее 20.06.2023 13:24 Мск Telegraph: Нужно готовиться к провалу украинского контрнаступления

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