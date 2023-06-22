Порошенко прокомментировал использование украинский войск при контрнаступлении

Экс-глава Украины Петр Порошенко оценил объем использованных в ходе контрнаступления сил армии, сообщает Sky News.

По словам бывшего президента, Киев не задействовал основную часть групп военнослужащих. Сегодня украинские войска используют 30% своей живой силы.

Как признал Порошенко, Вооруженные силы России показывают свою хорошую подготовку, подчеркнув, что российская армия получила "уникальный боевой опыт" за 15 месяцев спецоперации.

Ранее заместитель главы Министерства обороны Украины Анна Маляр заявила, что войска России в ходе контрнаступления украинской армии "просто так не сдадут занятые позиции", поэтому продолжаются ожесточенные бои.