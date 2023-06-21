21 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

Пресс-служба "Единой России" опровергла сообщение о ранении Турчака

Пресс-служба партии "Единая Россия" опровергла сообщение о ранении секретаря генсовета партии Андрея Турчака.

На вопрос о том, получал ли Турчак ранение и проводилась ли ему операция, в пресс-службе ответили отрицательно, пишет РИА Новости.

Ранее телеграм-канал Brief сообщил, что Турчаку якобы была проведена операция вследствие получения легкого ранения.

На прошлой неделе в украинских медиа распространилась информация о том, что депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов якобы убит. Глава Чечни Рамзан Кадыров и его окружение высмеяли эту информацию. Позже Кадыров опубликовал фотографию с "пропавшим" депутатом Госдумы,заявив, что "Адам Султанович жив-здоров и даже не ранен".

Теги: турчак, ранение, единая россия


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