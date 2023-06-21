Один из создателей первой термоядерной бомбы найден мертвым в Москве

Один из создателей первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37 Григорий Клинишов найден мертвым в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Тело 92-летнего мужчины было обнаружено в квартире на Космодамианской набережной. Физик-ядерщик, предварительно, покончил с собой. Он оставил предсмертную записку.

Григорий Клинишов — советский инженер-физик, кандидат физико-математических наук. Лауреат Ленинской премии. Испытания бомбы, в создании которой участвовал Клинишов, прошли 22 ноября 1955 года на Семипалатинском полигоне.