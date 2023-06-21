В Дагестане рейсовый автобус столкнулся с легковушкой и грузовиком, есть жертвы

Рейсовый автобус столкнулся в Дагестане с легковушкой и грузовиком. Погибли восемь человек, еще 16 пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД республики.

Baza пишет, что известно о 9 погибших и более 20 пострадавших.

По данным телеграм-канала, ДТП произошло на трассе "Кавказ" в районе села Кохановка. Автобус следовал рейсом "Москва - Хасавюрт".

По предварительной информации, "Тойота Камри" вылетела на встречную полосу, столкнулась с "Камазом", а затем грузовик врезался в автобус. После столкновения легковушка загорелась.