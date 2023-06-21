Новый пакет санкций против РФ запретит транспортировку нефти по южной ветке "Дружбы"

Постпреды государств-членов Евросоюза согласовали очередной пакет санкций в отношении России. Об этом сообщили в представительстве Швеции, председательствующей в Совете ЕС.

Уточняется, что пакет включает меры, направленные на противодействие обходу санкций, а также на индивидуальные списки.

Как пишет РИА Новости, посол Польши при ЕС Анджей Садось заявил, что Брюссель планирует заблокировать транспортировку нефти по южной ветви трубопровода "Дружба". Кроме того, по его словам, новые ограничения коснутся 70 человек, якобы "ответственных за незаконную депортацию детей".

Ранее сообщалось, что новый пакет европейских санкций в отношении России может иметь целью устранение обходов и лазеек уже введенных ограничений. В частности, речь может идти о запрете на заход в европейские порты для танкеров, тайно перевозящих российскую нефть.