Всемирный фонд дикой природы* объявлен в России нежелательной организацией

Генпрокуратура России объявила Всемирный фонд дикой природы (WWF) нежелательной в РФ организацией. Ранее фонд был внесен в реестр НКО-иноагентов Минюста России.

В надзорном ведомстве заявили, что "так называемая природоохранная и экопросветительская деятельность <…> используется WWF в качестве прикрытия для реализации проектов, которые формируют угрозы безопасности в экономической сфере".

Генпрокуратура считает, что фонд мешает промышленному освоению Арктики, а также деятельности крупных нефтяных и газовых компаний, добывающих предприятий.

"…сформирована сеть подконтрольных экологических некоммерческих организаций для сбора информации об экологической обстановке в регионах России в контексте работы крупных промышленных комплексов и подготовке "независимых" оценок тенденциозного характера, направленных на сковывание экономического развития Российской Федерации", - говорится в сообщении Генпрокуратуры. Надзорное ведомство не указывает экспертов, которые пришли к выводу о "тенденциозном характере" оценок фонда.

Наконец, фонду вменяют в вину помощь другим НКО (также из сферы экологии), которые "привлекались к административной ответственности за совершение правонарушений в связи с принятием участия в несогласованных массовых мероприятиях протестного характера, что свидетельствует о вмешательстве во внутренние дела Российской Федерации".