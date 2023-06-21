На рассвете 22 июня в Астрахани пройдет памятный концерт

В Астрахани почтят память всех погибших в Великой Отечественной войне необычным музыкальным мероприятием. На рассвете состоится памятный концерт в честь 82-й годовщины начала Великой Отечественной войны. Подобное мероприятие в городе пройдет впервые.

22 июня, в 4.00, в Астрахани впервые музыканты проведут концерт под открытым небом в память о тех, кто отдал жизнь за свободу нашей Родины. Светлая и торжественная музыка прозвучит в сквере государственной филармонии, сообщает министерство культуры Астраханской области.

Камерный оркестр под управлением Леонида Бутакова Астраханской государственной филармонии исполнит произведения В.А. Моцарта «Ave verum corpus», А.Шнитке «Сoncerto Grosso 1» и И.С. Баха «Ария». Артист Сергей Кичигин прочтет стихотворение Б. Окуджавы «Вы слышите, грохочут сапоги…», а также фрагмент из поэмы Р. Рождественского «Реквием».

А в завершении концерта состоится минута молчания.