21 Июня 2023
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Общество Астраханская область
Фото:Накануне.RU

На рассвете 22 июня в Астрахани пройдет памятный концерт

В Астрахани почтят память всех погибших в Великой Отечественной войне необычным музыкальным мероприятием. На рассвете состоится памятный концерт в честь 82-й годовщины начала Великой Отечественной войны. Подобное мероприятие в городе пройдет впервые.

22 июня, в 4.00, в Астрахани впервые музыканты проведут концерт под открытым небом в память о тех, кто отдал жизнь за свободу нашей Родины. Светлая и торжественная музыка прозвучит в сквере государственной филармонии, сообщает министерство культуры Астраханской области.

симфонический оркестр, классическая музыка(2023)|Фото: astrobl.ru

Камерный оркестр под управлением Леонида Бутакова Астраханской государственной филармонии исполнит произведения В.А. Моцарта «Ave verum corpus», А.Шнитке «Сoncerto Grosso 1» и И.С. Баха «Ария». Артист Сергей Кичигин прочтет стихотворение Б. Окуджавы «Вы слышите, грохочут сапоги…», а также фрагмент из поэмы Р. Рождественского «Реквием».

А в завершении концерта состоится минута молчания.

Теги: минута молчания, 22 июня, концерт, великая отечественная


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