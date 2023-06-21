В окрестностях ЦПКиО не будут продавать алкоголь в День молодежи

В День молодежи вблизи парка им. Маяковского в Екатеринбурге введут сухой закон. Магазинам запретят продавать алкоголь с 10.00 до 23.00 в границах улиц Луганской – Машинной – Щорса – Белинского – Декабристов – Сибирского тракта – Базового переулка.

Как передает пресс-служба мэрии, на сцене ЦПКиО для горожан выступят более 500 артистов и уральских коллективов, а главным музыкальным хэдлайнером станет Глюк’оZа. Помимо этого, гости фестиваля также смогут пройти первичную диспансеризацию в мобильных кабинетах, что появятся в парке.

Напомним, День молодежи в ЦПКиО пройдет 24 июня с 12.00 до 22.00. Гостей ожидают восемь тематических кластеров: развития, креатива, творчества, юмора, и поэзии. Подробнее об этом мы писали ранее.