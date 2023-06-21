В Ивано-Франковской области запретили госпитализировать военнообязанных без разрешения военкомата

В Ивано-Франковской области запрещены плановые госпитализации мужчин призывного возраста без согласования с территориальным центром комплектования, заявил начальник Коломыйской военной администрации Любомир Глушков.

Недавно, по сообщениям в украинских СМИ, в регионе была объявлена всеобщая мобилизация.

Как пишет телеграм-канал "Легитимный", в регионе сейчас тестируют то, что будут в дальнейшем вводить во всей республике.

"По данным источников, власть хочет ужесточить максимально отлов мужиков. Скоро без бумажки из ТЦК (военкомата) вас не будут обслуживать в больницах, аптеках, магазинах, не приедет скорая и не положат в больницу, вашу карту заблокируют, ваш номер телефона будет заблокирован", - пишет канал.