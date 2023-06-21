Петербург оказался среди худших организаторов школьного питания

Зампредседателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко рассказала о положении дел в школьном питании по итогам 2022/2023 учебного года. Так, почти разрешилась проблема с непубликацией школами актуальных меню. Если в декабре прошлого года 13% образовательных учреждений пренебрегали обязанностью выкладывать меню на сайтах, то на сегодняшний день их осталось только 5%. При этом более половины родителей школьников регулярно проверяют, чем питаются их дети.

Также Зленко отметила, что по результатам федерального мониторинга наименьшее число претензий к питанию наблюдается в Москве и Московской области, а худшим по этому показателю оказался Северо-Западный федеральный округ, лишь Калининградская область стала исключением – там не только довольны школьной едой, но она еще и одна из самых питательных в России. Также в числе лидеров Сахалинская область и Ненецкий автономный округ.

Учитывая, что львиная доля школьников СЗФО приходится на Санкт-Петербург, то именно недовольство горожан качеством школьного питания опустило округ на дно рейтинга. Ситуация вполне предсказуема. С 2019 года Петербург сотрясают картельные скандалы с участием крупнейших поставщиков. Компании поставляют продукты по завышенным ценам, демпингуют, подменяют в блюдах дорогие продукты на дешевые, в школьных столовых процветает антисанитария.

Показательно, что в августе 2022 года социологическая компания Russian Field и Институт отраслевого питания провели масштабное исследование качества школьного питания в российских регионах. Петербург занял в их рейтинге предпоследнюю строчку, уступив лишь Республике Тыва.

В Смольном же проблем предпочитают не замечать, отдав контроль над всем сектором школьного питания чиновникам, которые ранее никогда не работали в этой отрасли. При существующем положении вещей исправить ситуацию без федерального вмешательства не видится возможным.