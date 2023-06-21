21 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

Путин заявил о "затишье" в зоне СВО и больших потерях украинцев

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию на фронте. По его данным, сейчас наблюдается, "как ни странно", определенное затишье. "Связано это с тем, что противник несет серьезные потери и в личном составе, и в технике", - сказал Путин журналистам "России 1" на встрече с выпускниками военных вузов.

"Наши мужики наколотили 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа", - заявил президент.

Он добавил, что Киев занимается восстановлением боеспособности, "комбинирует из бригад, которые понесли серьезные потери, новые подразделения".

По мнению Путина, "ВСУ понимают, что у них нет шансов против ВС РФ".

Также он добавил, что среди уничтоженной техники ВСУ есть много иностранной, которая "горит за милую душу".

Президент России считает, что "наступательный потенциал ВСУ пока не исчерпан, у противника еще есть резервы".

Теги: владимир путин, сво, всу, потери


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