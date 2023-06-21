Райффайзенбанк с 3 июля ограничит переводы в евро

Райффайзенбанк с 3 июля перестанет проводить исходящие переводы в евро в некоторые страны из-за ограничений, введенных банками-корреспондентами. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Ограничения касаются физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей.

Исходящий платеж в евро в другой банк невозможен, если банк получателя находится в одной из следующих стран: Россия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Иордания, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Объединенные Арабские Эмираты, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан.

Ранее Райффайзенбанк ввел комиссию в 50% за входящие переводы физлицам в долларах из других банков. Обновленные тарифы начали действовать с 20 июня. Сообщается, что максимальный размер комиссии составит $500.

В кредитной организации объясняют появление заградительной комиссии "изменением рыночных условий", которое требует "ограничить количество входящих переводов в долларах".