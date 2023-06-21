Совфед одобрил законопроект о праве судимых служить по контракту

Совет Федерации одобрил закон, который позволяет гражданам, имеющим судимость, а также признанным ограниченно годными к военной службе, заключать контракты о службе в армии.

Особенности заключения контрактов о прохождении военной службы в ВС РФ во время мобилизации, военного положения и в военное время определит Минобороны РФ. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, пишет ТАСС.

Напомним, документ внесли на рассмотрение депутатов глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. Речь идет о гражданах с погашенной и непогашенной судимостью, за исключением тех, кто совершил тяжкие и особо тяжкие преступления, и о тех, кто совершил преступления небольшой или средней тяжести, если предварительное расследование приостановлено. Сенатор Андрей Клишас заявил, что документ касается только тех, кто заключил контракт о военной службе в ВС РФ, на ЧВК он не распространяется.