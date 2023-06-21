Сенатор Мизулина призвала законодательно закрепить определение семьи

Нужно четкое закрепить определение термина "семья", считает сенатор Елена Мизулина. Это позволит сбалансировать защиту интересов родителей, детей и государства.

Вопрос обсуждался в Совете Федерации на "круглом столе", посвященном взаимодействию семьи и государства и реализации Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Мизулина отметила, что Семейный кодекс был принят еще в 1995 году, когда страна и власть смотрели на Запад. Оттуда же и пришли идеи ювенальной юстиции, надзора за семьей, вмешательства в семью, превосходства ребенка над родителями. Но семьи создают люди, а не государство, и в некоторых вопросах оно не вправе вмешиваться.

"Нынешний Семейный кодекс фактически не оставляет для семьи неприкосновенности частной жизни. Он предусматривает и допускает возможность регулирования всего, в том числе даже личных неимущественных отношений супругов. Это абсурд, но он имеет законодательную форму в виде Семейного кодекса. Когда мы сейчас проводим согласование и обсуждение "законопроекта десяти сенаторов" о поправках в Семейный кодекс, стало очевидным, что все упирается в то, а что такое семья? Какой круг людей она объединяет? Кто туда входит? Люди, которые просто живут без брака, входят в понимание семьи? Или приемная семья взяла ребенка под возмездную опеку, заключив договор, - это семья? А крепкая семья в указе президента №809 ["Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей"] - это что такое?" - рассказала Мизулина на телеканале "Вместе-РФ".

Это не просто игра слов, а важное правовое понятие, которое позволит урегулировать многие вопросы, подчеркнула сенатор.

Сенатор Маргарита Павлова полностью поддержала позицию Мизулиной.

"Не будет семьи - не будет государства. Именно на это направлены все усилия западных геостратегов. Долгое время под благовидными предлогами разрушительные установки проникали и в нашу картину мира, и в социальную политику, и в наше законодательство. Семейный кодекс, который прописывался в 90-е годы, полностью пропитан ювенальными идеями. Что это такое? Это продукт западной идеологии, которая предполагает: приоритет права ребенка над правом семьи, противопоставление интересов родителей и детей, приоритет материального благосостояния над сакральностью родственных связей. А, главное, предполагает презумпцию виновного поведения родителей", - написала Павлова.