Сенатор Мизулина призвала законодательно закрепить определение семьи

21 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Общество В России
Фото: Накануне.ru

Сенатор Мизулина призвала законодательно закрепить определение семьи

Нужно четкое закрепить определение термина "семья", считает сенатор Елена Мизулина. Это позволит сбалансировать защиту интересов родителей, детей и государства.
Читайте также:

Вопрос обсуждался в Совете Федерации на "круглом столе", посвященном взаимодействию семьи и государства и реализации Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Мизулина отметила, что Семейный кодекс был принят еще в 1995 году, когда страна и власть смотрели на Запад. Оттуда же и пришли идеи ювенальной юстиции, надзора за семьей, вмешательства в семью, превосходства ребенка над родителями. Но семьи создают люди, а не государство, и в некоторых вопросах оно не вправе вмешиваться.

"Нынешний Семейный кодекс фактически не оставляет для семьи неприкосновенности частной жизни. Он предусматривает и допускает возможность регулирования всего, в том числе даже личных неимущественных отношений супругов. Это абсурд, но он имеет законодательную форму в виде Семейного кодекса. Когда мы сейчас проводим согласование и обсуждение "законопроекта десяти сенаторов" о поправках в Семейный кодекс, стало очевидным, что все упирается в то, а что такое семья? Какой круг людей она объединяет? Кто туда входит? Люди, которые просто живут без брака, входят в понимание семьи? Или приемная семья взяла ребенка под возмездную опеку, заключив договор, - это семья? А крепкая семья в указе президента №809 ["Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей"] - это что такое?" - рассказала Мизулина на телеканале "Вместе-РФ".

Это не просто игра слов, а важное правовое понятие, которое позволит урегулировать многие вопросы, подчеркнула сенатор.

Сенатор Маргарита Павлова полностью поддержала позицию Мизулиной.

"Не будет семьи - не будет государства. Именно на это направлены все усилия западных геостратегов. Долгое время под благовидными предлогами разрушительные установки проникали и в нашу картину мира, и в социальную политику, и в наше законодательство. Семейный кодекс, который прописывался в 90-е годы, полностью пропитан ювенальными идеями. Что это такое? Это продукт западной идеологии, которая предполагает: приоритет права ребенка над правом семьи, противопоставление интересов родителей и детей, приоритет материального благосостояния над сакральностью родственных связей. А, главное, предполагает презумпцию виновного поведения родителей", - написала Павлова.

Действующий Семейный кодекс изобилует ювенальными нормами и прямо разрешает произвол по отношению к семье. Так, в статье 77 говорится, что "при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью орган опеки и попечительства вправе немедленно отобрать ребенка у родителей". Что такое "непосредственная угроза жизни и здоровью", не объясняется. Опека может толковать это как угодно, и часто поводом становится плохой ремонт дома, если семья живет бедно. А в статье 64 говорится, что "родители не вправе представлять интересы своих детей, если органом опеки и попечительства установлено, что между интересами родителей и детей имеются противоречия". То есть опека в обоих случаях ставится "начальником над семьей", а мнение ее работников - фактически приговором.

Теги: семья, семейный кодекс, елена мизулина


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети