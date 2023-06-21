21 Июня 2023
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Фото: YouTube Минобороны

Путин второй год подряд обещает военным скорое заступление "Сармата" на боевое дежурство

Президент России Владимир Путин уже второй год подряд на приеме в честь выпускников военных вузов обещает, что "в ближайшее время на боевое дежурство заступят комплексы "Сармат" с новой тяжелой ракетой".

Ровно год назад, 21 июня 2022 года, президент заявил, что "в конце года первая новейшая баллистическая ракета "Сармат" встанет на боевое дежурство".

Первый испытательный пуск ракеты "Сармат" (он стал успешным) был проведен в конце апреля 2022 года с космодрома Плесецк в Архангельской области. А уже через несколько дней на тот момент глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поспешил заверить, что "первый полк ВС РФ, укомплектованный межконтинентальными баллистическими ракетами "Сармат", планируется сформировать в Красноярском крае не позднее осени". Потом Рогозин был уволен, сейчас он служит добровольцем в зоне СВО.

На сегодняшней встрече с молодыми военными Путин заявил также, что Россия продолжит развитие ядерной триады, массово будет выпускать беспилотники, а "планы по повышению потенциала всех компонентов ВС РФ будут реализованы в полном объёме на собственной научной и производственной базе".

Теги: сармат, владимир путин, обещание


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