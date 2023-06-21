Режиссер Кэмерон предположил, что экипаж застрявшего вблизи "Титаника" батискафа погиб

Режиссер фильма "Титаник" Джеймс Кэмерон, полагает, что батискаф "Титан" погиб. В связи с этим он выразил соболезнования российскому ученому Анатолию Сагалевичу, друг которого является пилотом на борту аппарата.

Кэмерон знает о дружбе ученого с пилотом батискафа Полом Наржеоле, сказал РИА Новости Сагалевич. Режиссер сказал своему товарищу, что уже считает, что, в общем-то, дело кончено. Других комментариев о ситуации с батискафом Кэмерон не давал, поскольку тоже не знает, что произошло, и не разбирается в конструкции аппарата. Сагалевич в разговоре с изданием уточнил, что Поль-Анри Наржеоле, с которым он знаком 30 лет, – опытный пилот, зацепиться за обломки лайнера "Титаник" он не мог. Наржеоле много работал на французском аппарата "Наутиле", который способен погружаться на глубину 6 тыс. м, уточнил ученый.

Напомним, американская компания OceanGate Expedition, организующая коммерческие погружения к обломкам "Титаника", подтвердила, что в Атлантическом океане пропал ее батискаф вместе с экипажем. Субмарина стартовала 19 июня около четырех утра, но вскоре после этого пропала с радаров. На борту пропавшего батискафа находится британский бизнесмен Хэмиш Хардинг. Как сообщалось, канадский самолет зафиксировал подводные шумы в районе поиска пропавшего в Атлантике батискафа "Титан", однако поиски источника не дали результатов. США не обращались к Военно-морскому флоту России за помощью в поиске подводного аппарата.