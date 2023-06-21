21 Июня 2023
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Фото: пресс-служба уральского управления Росгвардии

Прокуратура наказывает тех, по чьей вине может произойти второй пожар в Сосьве

Прокуратура Свердловской области продолжает искать и призывать к наказанию тех, кто может повторить пожар 25 апреля, который практически полностью уничтожил поселок Сосьва. Среди наказаний как штрафы, так и аресты.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры, сейчас ведомство проверяет объекты деревообработки. В отношении 10 хозяйствующих субъектов уже возбуждены административные дела по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности, совершенное в условиях особого противопожарного режима). Виновные лица получили штрафы от 60 тыс. до 400 тыс. рублей.

Серовский городской прокурор также возбудил дела в отношении 7 субъектов по ч. 1 ст. 6.35 КоАП РФ (несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления). Суд отправил двух подсудимых под арест на 60 суток и еще пятерых - на 30 суток.

В поле зрения прокуратуры попали и места несанкционированного складирования отходов производства лесопиления в самом поселке. На территории городских лесов и землях населенного пункта складируют опил, горбыль и щепу. При этом, как выявила проверка, в этом году орган местного самоуправления не очищал территорию населенных пунктов от сухой травы и растительности, а также не прокладывал минерализованные полосы. В связи с этим в суд были направлены иски к администрации Сосьвинского городского округа с требованием ликвидировать свалки и проложить минерализованные полосы. Сейчас они находятся на рассмотрении суда.

Проверочные мероприятия продолжаются. Благодаря работе мобильной приемной прокуратуры были установлены случаи, когда сгоревшая собственность у заявителей не была оформлена, что осложняет использование мер поддержки погорельцам. В интересах пострадавших Серовская горпрокуратура направила в суд 26 заявлений об установлении фактов владения и пользования жильем. 22 заявления уже удовлетворены, 4 - еще находятся на рассмотрении. Фактическое получение мер поддержки указанными лицами находится на контроле прокуратуры.

Теги: Сосьва. пожар, прокуратура


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