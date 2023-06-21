СК проверяет сотрудников мэрии челябинского города из-за битумного болота, где чуть не утонула женщина

Должностных лиц администрации Троицка проверяют по статье "халатность" из-за местной жительницы, которая чуть не утонула в болоте из битума, спасая козу.

4 июня женщина пыталась вытащить козу из битумного болота, расположенного в районе поселка Пятилетка, но сама провалилась в него.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, право собственности на земельный участок, где расположено битумное болото, не разграничено, поэтому обязанность по его ликвидации лежит на городской мэрии. Главе Троицка внесено представление. Также проводится доследственная проверка.