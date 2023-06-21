Мусор, вонь и тараканы. Екатеринбургский депутат пообещал разобраться с квартирой-свалкой на Синих Камнях

Депутат Екатеринбургской думы от ЛДПР Дмитрий Николаев провел онлайн-прием граждан, выслушав их истории и просьбы. Особенно интересными и социально значимыми стали две: одна коснулась благоустройства парка, другая - целого дома, в котором поселился настоящий Плюшкин.

К депутату обратились жители микрорайона Синие Камни. В квартире дома №33 на улице Хрустальная поселился мужчина, который захламляет жилище мусором с помоек. Жильцы уже устали бороться с соседом, ужасной вонью и постоянными тараканами. Последним шансом стал депутат.

"Всем домом писали обращения куда только можно, но безрезультатно. Наконец, дошли до меня, попросили о помощи. Проблему взял на контроль, работаю! Буду держать вас в курсе", - написал Николаев в своих соцсетях.

С более позитивной историей к депутату обратились жители Кировского района, которые попросили о благоустройстве Основинского парка. "Они знают, какую красоту навели в Преображенском парке в Академе и как сейчас будет меняться летний парк "Уралмаш". Им бы тоже хотелось подобных перемен", - пояснил Николаев.

Он обратил внимание, что если и заниматься преображением парка - то честно, а потому посоветовал горожанам дождаться очередного голосования за благоустройство зеленой территории и внести парк в список объектов-кандидатов и подать заявку. После этого необходимо быть максимально активными и голосовать за свой парк, чтобы быть включенным в программу.

Напомним, в этом году Екатеринбург стал единственным свердловским городом, который не смог набрать минимальный порог (25%) для получения финансов на благоустройство парка-победителя городского голосования. Вероятной причиной этому эксперты называют праймериз "Единой России" для определения кандидатов в гордуму. При этом, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, а также глава комитета по благоустройству администрации Тамара Благодаткова заверили горожан, что парк "Уралмаш", набравший больше всего голосов, все равно начнут приводить в порядок в 2024 году.