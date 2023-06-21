К ВМФ РФ не обращались за помощью в поиске батискафа, пропавшего у "Титаника"

США не обращались к Военно-морскому флоту России за помощью в поиске подводного аппарата, который пропал неподалеку от места затопления "Титаника".

"Будем надеяться, что найдут и [пассажиры] будут спасены", - сказал главком ВМФ адмирал Николай Евменов. Его слова приводит ТАСС.

Напомним, американская компания OceanGate Expedition, организующая коммерческие погружения к обломкам "Титаника", подтвердила, что в Атлантическом океане пропал ее батискаф вместе с экипажем. Субмарина стартовала 19 июня около четырех утра, но вскоре после этого пропала с радаров. На борту пропавшего батискафа находится британский бизнесмен Хэмиш Хардинг.

Как сообщалось, канадский самолет зафиксировал подводные шумы в районе поиска пропавшего в Атлантике батискафа "Титан", однако поиски источника не дали результатов.