21 Июня 2023
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Фото: stalingrad-battle.ru

В главный храм ВС РФ доставят частицу Вечного огня с Мамаева кургана

Сегодня на Мамаевом кургане состоялась торжественная церемония зажжения лампады от Вечного огня в зале Воинской Славы. Огонь поместили в специальную капсулу, в которой он будет доставлен в главный храм ВС РФ – патриарший собор во имя Воскресения Христова, расположенный в парке "Патриот" в Одинцовском районе Московской области.

В 4.00 22 июня здесь состоится мемориальная акция "Свеча Памяти", во время которой от привезенного из Волгограда огня зажгут 1 тыс. 418 свеч – по числу огненных дней Великой Отечественной войны, сообщает музейный комплекс "Сталинградская битва".

В церемонии зажжения лампады поучаствовали, в частности, ветераны Вооруженных Сил, представители общественности, молодежных патриотических организаций.

Зажжение лампады для передачи Вечного огня из Волгограда в главный храм ВС РФ(2023)|Фото: stalingrad-battle.ru

Теги: Мамаев курган, Великая Отечественная война, лампада, Вечный огонь


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