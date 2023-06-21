21 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

В Свердловской области создается специализированное отделение судебных приставов

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев сегодня провел рабочую встречу с руководителем Главного межрегионального (специализированного) управления Федеральной службы судебных приставов Сергеем Замородских.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, обсуждались вопросы взаимодействия. В частности, одной из тем встречи стало создание в регионе специализированного отделения судебных приставов по Свердловской области.

Главное межрегиональное (специализированное) управление ФССП было создано по указу Владимира Путина в 2022 году. Основные направления его работы – это взыскание задолженностей в крупном размере, таможенных и налоговых платежей, возмещение ущерба, возникшего в результате коррупционных преступлений, и другие.

Напомним, недавно на Среднем Урале бывших судебных приставов задержали за дачу взятки их действующему коллеге.

Теги: приставы, отделение, создание


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