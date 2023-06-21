В Пермском крае зафиксировано два случая кори

В Пермском крае с начала года выявили двух пациентов с корью, сообщили в Накануне.RU региональном Управлении Роспотребнадзора.

В очагах заболевания проводятся противоэпидемические мероприятия, в том числе медицинское наблюдение за контактными лицами и вакцинация по эпидемическим показаниям.

Напомним, корь очень заразна, болезнь делится на две фазы: в первой повышается температура, появляются симптомы респираторного заболевания, коньюктивит, на 2-5 день на слизистой оболочке рта образуются характерные для кори пятна, именно по ним диагноз можно поставить определенно точно. Во второй фазе появляется сыпь сначала на лице, а затем высыпания спускаются по шее на грудь, руки и ниже. Взрослые, даже те, кто не болел в детстве корью, менее чувствительны к заражению, но само заболевание может протекать у взрослых гораздо тяжелее, чем у детей.

В довакцинальный период примерно 2,5 млн детей умирали от кори. Потому не стоит относиться к заболеванию слишком легкомысленно, предупреждают специалисты — это смертельная болезнь и протекает она очень тяжело, это стоит учитывать. Взрослые болеют редко — если человек переболеет в детстве, то имеет стойкий, пожизненный иммунитет. Но протекает болезнь у взрослых тяжело: развивается температура более 40 градусов, домашним лечением тут не обойтись, эксперты подтверждают: заболевших часто переводят сразу в реанимацию.