В Пермском крае зафиксировано два случая кори

21 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Пермском крае зафиксировано два случая кори

В Пермском крае с начала года выявили двух пациентов с корью, сообщили в Накануне.RU региональном Управлении Роспотребнадзора.

В очагах заболевания проводятся противоэпидемические мероприятия, в том числе медицинское наблюдение за контактными лицами и вакцинация по эпидемическим показаниям.

Напомним, корь очень заразна, болезнь делится на две фазы: в первой повышается температура, появляются симптомы респираторного заболевания, коньюктивит, на 2-5 день на слизистой оболочке рта образуются характерные для кори пятна, именно по ним диагноз можно поставить определенно точно. Во второй фазе появляется сыпь сначала на лице, а затем высыпания спускаются по шее на грудь, руки и ниже. Взрослые, даже те, кто не болел в детстве корью, менее чувствительны к заражению, но само заболевание может протекать у взрослых гораздо тяжелее, чем у детей.

В довакцинальный период примерно 2,5 млн детей умирали от кори. Потому не стоит относиться к заболеванию слишком легкомысленно, предупреждают специалисты — это смертельная болезнь и протекает она очень тяжело, это стоит учитывать. Взрослые болеют редко — если человек переболеет в детстве, то имеет стойкий, пожизненный иммунитет. Но протекает болезнь у взрослых тяжело: развивается температура более 40 градусов, домашним лечением тут не обойтись, эксперты подтверждают: заболевших часто переводят сразу в реанимацию.

Теги: корь, Роспотребнадзор


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети