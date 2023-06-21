Декретное пособие на ребенка до 1,5 лет сохранят даже при досрочном выходе на работу

Минтруд России готовит поправки, касающиеся пособий по уходу за ребенком до полутора лет.

Сейчас такое пособие может получать родитель в декрете, если он работает неполный день или вообще не работает. В министерстве предлагают сохранить выплаты, если родитель досрочно выходит на работу.

Также поправки предусматривают возможность выйти на новую работу с сохранением права на пособие.

Гарантия сохранения рабочего места у прежнего работодателя останется неизменной, сообщили в ведомстве.