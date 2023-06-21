21 Июня 2023
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Политика За рубежом
Фото: Getty Images / Daniel Day

ЕС признал, что не может законно изъять все замороженные российские активы

В Евросоюзе пришли к выводу, что не могут на законных основаниях конфисковать замороженные российские активы на сумму около €200 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, рабочая группа ЕС не видит "надежного законного пути", позволяющего конфисковать замороженные активы "лишь на том основании, что эти активы подпадают под ограничительные меры".

Мировые банки выразили опасения, что Москва может принять ответные меры в случае присвоения ЕС российских активов, пишет ТАСС.

В апреле президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на изъятие российских активов за рубежом. Согласно указу, в случае лишения или ограничения прав на российское имущество за границей вводится внешнее управление на активы, связанные с недружественными странами и находящиеся на территории России.

Теги: ес, замороженные активы


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